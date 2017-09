Lutto per l’Hockey Como, per la scomparsa di Mario Bedogni. Classe 1923, Bedogni – già giocatore della Nazionale italiana – all’inizio degli anni ‘70 ha avuto un ruolo fondamentale per l’hockey lariano. A Como, come ha spiegato in una nota il club cittadino, Bedogni è ricordato per essere stato il fondatore del club nel 1971, insieme a Marco e Andrea Lusena, Sergio Freda, Cesare Bressan e Luigi Rivolta. Allenò l’Hockey Como fino al 1980, sfiorando una promozione in serie A nel 1976.