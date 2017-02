Lutto nella Diocesi di Como. A 79 anni si è spento monsignor Lorenzo Bataloni, arciprete emerito della Cattedrale di Como e Canonico onorario. Una scomparsa causata da un malore, nella sua casa di via Garibaldi, dove alcuni sacerdoti, preoccupati per la sua assenza in Duomo, sono andati a cercarlo.

Sacerdote dal 1964, monsignor Bataloni è stato parroco di Cernobbio fino al 1966; poi è stato ad Olgiate Comasco e San Fermo della Battaglia. Dal 2002 al 2012, è stato arciprete della Cattedrale. Monsignor Bataloni è sempre stato un sacerdote molto amato, apprezzato anche per la sua competenza in ambito musicale.

Questa sera alle 20.30 a monsignor Bataloni sarà dedicata la recita del Rosario in Cattedrale.