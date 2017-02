L’assessore Bruno Magatti chiude la porta in faccia a Maurizio Traglio. «Non lo incontrerò – dice – non voglio generare alcuna ambiguità». A poche settimane dalle primarie il dialogo tra l’anima cristiano-sociale del centrosinistra e l’area più renziana del Pd si interrompe bruscamente. Di fatto, non inizia nemmeno. «Non condivido la scelta fatta dai dirigenti comaschi del Partito Democratico. La ritengo inadeguata rispetto alla domanda che sale da un pezzo del nostro mondo di riferimento».

Il suo sembra un no a priori. C’è chi la accusa di avere un pregiudizio nei confronti di una persona che in fondo non conosce. «Non è così. Ogni scelta è messaggio. Io avverto una sostanziale estraneità di Traglio dalla storia politica dell’area che dovrebbe votarlo, ma anche dalle problematiche dell’amministrare».

Secondo lei, quindi, il Pd comasco, candidando Traglio, dice ai suoi elettori: “voltiamo pagina”. «Alle amministrative è necessario creare identificazione tra sindaco ed elettori, prima di ogni altra cosa. Il nodo è questo: gli elettori del centrosinistra si possono identificare in questo candidato? Posso sbagliarmi e non vorrei farne una questione personale. Ma credo che a Traglio manchi una serie di requisiti essenziali di storia e cultura politica, di competenza e di esperienza».

Il suo è un giudizio molto duro. Non ha mai pensato di incontrare Traglio? Magari potrebbe scoprire una persona diversa da quella che immagina. «Attenzione: il mio non è un giudizio sulla persona. E ripeto, posso sbagliarmi. Non c’è scandalo in questo. Se il Pd e i suoi elettori la penseranno diversamente, ne prenderò atto. L’incontro è inutile. Potrebbe essere destinato a generare ulteriore ambiguità».

Pensa quindi di candidarsi con la sinistra? «Anche su questo voglio essere chiaro. Non mi candido per fare il comprimario, né voglio fare operazioni marginali o di pura testimonianza. Metto a disposizione la mia storia, le mie relazioni, le mie competenze per offrire agli elettori di centrosinistra un’alternativa. L’offerta non è al Pd né ai vari partiti, ma agli elettori».

Perché ha deciso sin dal primo momento di non partecipare alle primarie? «Oggi i partiti che intendono governare la città devono assumersi la responsabilità di indicare le persone giuste».

Ma nel 2011 accettò la sfida con Lucini. «Le primarie del 2011 erano declinate in modo differente. Componenti diverse convergevano su una progettualità comune. Oggi c’è un unico attore che è il Pd».

Se non dovesse arrivare al ballottaggio accetterebbe di fare un accordo con il candidato del centrosinistra, così come è avvenuto a Milano? «Non sono disponibile a fare un’operazione in politichese. Se dovessi candidarmi non sceglierei la scorciatoia del tatticismo. Io parto con un obiettivo preciso: ridare spazio alle domande di un pezzo del centrosinistra che oggi non ha voce. C’è una pluralità di culture e di visioni che devono ritrovare pari dignità. Non è chi vince la battaglia interna al Pd a dare la linea a tutti gli altri».

Quando scioglierà la sua riserva? «Presto, nel giro di 10 giorni al massimo».

Da. C.