Sono in programma, domenica 12 marzo e domenica 26 marzo, sempre alle 15.45, il quarto e il quinto appuntamento della sesta stagione musicale realizzata dalla Parrocchia di S. Maria degli Angioli a Lugano, con l’appoggio organizzativo dell’Associazione Bernardino Luini. Protagonisti dell’evento del 12 marzo, dedicato al tempo di Quaresima, sono l’organista Donato Cuzzato e il Gruppo Vocale S. Bernardo. Si evoca nell’occasione una liturgia quaresimale ai tempi di Johann Sebastian Bach, cui è rivolto monograficamente il programma, con il Concerto in sol maggiore BWV 978 e il grande Preludio e fuga in mi minore BWV 548 a incorniciare una serie di cinque corali, prima esposti in forma di parafrasi organistica e quindi nell’armonizzazione in stile Kantional. Il concerto del 26 marzo è dedicato alla Festa dell’Annunciazione e programmato nel pomeriggio della Domenica Laetare. Sono di scena le due trombe e il timpanista titolari dell’Orchestra della Svizzera italiana, Serena Basandella, Sébastien Galley e Louis Sauvêtre. Il programma del concerto è interamente dedicato al repertorio barocco. Le opere proposte per due trombe, timpani e organo furono composte da Haendel e Delalande come decoro della vita di corte di due sovrani assoluti: Water Music, nel 1717, per una festa sul Tamigi in onore di Giorgio I e il Concert de trompettes per i reali pasti di Luigi XIV; da qui il carattere solenne e gioioso delle due suites. Completano il programma tre brani molto più austeri per organo solo, il Preludio e fuga BWV 549 di Bach, opera giovanile e virtuosistica, segnata da vistosi passi di pedale, il Magnificat BuxWV 204 di Buxtehude, fantasia contrappuntistica sulla melodia liturgica usata nel nord della Germania, e la Passacaglia BWV 582 di Bach, probabilmente il brano organistico più noto, complesso e grandioso del Kantor.

Tale iniziativa scaturisce dalla precisa esortazione della Diocesi di Lugano a incrementare le attività musicali e in generale culturali della Parrocchia e in particolare della sua Chiesa principale, anche per la sua contiguità con il sorgente nuovo Centro Culturale cittadino. Si tratta ora dell’accompagnamento organistico della Messa più importante della settimana, alle ore 17 di tutte le domeniche e dei giorni festivi, celebrazione preceduta sempre da un Vespro d’organo, in programma alle ore 16.30, con brani adatti al contingente periodo, e di ben nove Concerti Spirituali, ognuno legato ad un momento forte dell’anno liturgico e ognuno coronato dal commento spirituale di don Giorgio Paximadi, ordinario di Esegesi dell’Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia di Lugano. La rassegna nasce, come di consueto, in collaborazione con numerose e importanti istituzioni, tra le quali la Città di Lugano, il museo LAC e il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare è da porre in rilievo la collaborazione artistica con l’Orchestra della Svizzera Italiana, che porta nella Chiesa di S. Maria degli Angioli ben otto prime parti della compagine.