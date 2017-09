Consueta parata di Vip questa sera nel foyer del Teatro Sociale di Como in piazza Verdi, per l’attesa prima mondiale dell’opera lirica “Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse”.

Un’opera interamente creata, dalla stesura del libretto, alla composizione musicale, alla regia, da professionisti under 35. Molta sobrietà nelle mises delle signore, con qualche concessione, ma senza esagerare, a tessuti floreali, paillettes ed effetti glitter, e prevalenza di tonalità pastello negli abiti lunghi (grigio, blu e verde soprattutto).

Nota di demerito, nella città della seta, l’assenza in più di un caso di cravatte nel pubblico maschile. Un peccato perché l’opera era come detto in prima mondiale, frutto di un lavoro sinergico tra il compositore Roberto Vetrano e il librettista Stefano Simone Pintor, che non a caso qui firma anche la regia in un continuum culturale unico.

«Abbiamo lavorato insieme fin dal primo momento – ha detto Vetrano – Mentre io immaginavo le situazioni sonore già si andavano formando i testi e le soluzioni registiche».

