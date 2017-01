Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio di amici e persone che hanno conosciuto Teo Basile, 38 anni, promoter comasco scomparso questa mattina all’alba. Basile è stato colpito da un malore dopo aver diretto la serata in un locale di via Piadeni, in città. Subito sono stati chiamati i mezzi del 118 che sono intervenuti e hanno poi portato l’uomo al Sant’Anna, dove è stato constatato il suo decesso. Personaggio molto noto a Como, soprattutto fra i giovani, Basile – come detto – in queste ore viene ricordato con dolore sui social network dai tanti che lo hanno conosciuto, sconvolti per questa scomparsa improvvisa.