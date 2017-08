Ancora forti temporali nel Comasco attesi dalla tarda serata di oggi. Lo fa sapere la sala operativa della Protezione civile della Regione. Il codice di allarme è di tipo arancione e riguarda, oltre al territorio lariano, tutta la Lombardia. Nel comasco, in particolare, viene segnalato anche un rischio idrogeologico.

La Lombardia è interessata da un flusso umido, instabile e ancora caldo da sudovest per la presenza di un vasto centro depressionario posizionato sulla Francia. Pertanto le condizioni meteorologiche sulla regione rimangono fortemente instabili. La situazione di allerta per i temporali proseguirà anche nella giornata di domani, in particolare al mattino.

Durante i fenomeni più intensi saranno possibili grandinate, forti raffiche di vento e accumuli di pioggia forti in poco tempo, spiega la Protezione civile.