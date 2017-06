Tra i paesi più colpiti dal maltempo sul Lario c’è Blevio, dove sono state sfollate alcune famiglie e la situazione dei torrenti ha creato e continua a creare problemi. Una situazione che ieri è stata vissuta in diretta attraverso i social con le immagini e gli aggiornamenti pubblicati sulla pagina Facebook della società di canottaggio Aurora Blevio. Prima le immagini della frazione Girola poi quelle della sede invase dal fango. Molti i danni nella sede stessa e nella palestra dove si allenano gli atleti del sodalizio remiero. Oggi alle 17, viene comunicato sempre attraverso Facebook, ci sarà un ritrovo per portare avanti i lavori di ripulitura e ripristino. “Nel frattempo ringraziamo ragazzi, genitori, sostenitori e società per il loro aiuto e per i tanti messaggi di solidarietà che ci sono arrivati” è il messaggio postato dai dirigenti. Nelle immagini, prese dalla pagina dell’Aurora Blevio, la testimonianza dei danni alla sede e alla palestra della società.