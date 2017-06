Bilancio pesante per il maltempo che da questa notte sta colpendo il territorio lariano, con violenti temporali su tutto il territorio della provincia e con ulteriori precipitazioni che sono attese nelle prossime ore. Danni e allagamenti si registrano un po’ ovunque con una serie continua di chiamate al centralino dei vigili del fuoco.

In città si segnala il crollo di un muro in un cantiere in via Rienza e l’evacuazione dell’asilo nido di Rebbio per allagamenti. A Blevio cinque famiglie sono state sfollate e si teme per la piena di due torrenti.

A Bene Lario una fattoria è rimasta isolata per una frana. Allagata la nuova galleria di Valsolda (dove si registra anche la caduta di sassi sulle strade del territorio); identiche segnalazioni per molti sottopassi. E’ ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Chiasso-Milano, che era stata interrotta per tutta la mattinata. A Cantù alcune auto sono rimaste bloccate per i fiumi che si sono creati sulla strada a causa della pioggia. A Lomazzo stessa sorte per la strada Provinciale. A Cucciago è esondato il fiume Seveso. Molti rallentamenti sull’Autostrada A9 dei Laghi.

Situazione difficile anche nel vicino Canton Ticino, con una serie di frane e smottamenti. e tempi lunghissimi di percorrenza sull’autostrada A2.