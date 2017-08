Grandine, vento forte e pioggia hanno caratterizzato la tarda serata di ieri. E per i vigili del fuoco gli interventi sono stati numerosi. A Como, Cantù, passando per Casnate e Capiago Intimiano fino a Gravedona sono state decine le uscite dei pompieri per il taglio di piante pericolanti a causa del forte vento. Diverse e devastanti anche le violente grandinate, sia martedì sera a Uggiate Trevano che questa mattina verso le 13 nella Brianza erbese. Danni anche a Plesio, a Ramponio Verna e a Menaggio in zona ospedale. Intanto ieri sera la Sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha confermato l’ordinaria criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico e temporali forti a partire dalle 18. Persiste infatti il rischio di temporali forti anche su Lario e Prealpi occidentali, nelle province di Como e Lecco. Così come viene confermato il rischio idrogeologico.