“Marafibrositona 2017: nati per volare!”. Sabato 1° luglio a Gravedona ed Uniti torna l’appuntamento con la “Marafibrositona”, marcia non competitiva di 5 chilometri. Per la terza edizione i volontari della delegazione Fondazione fibrosi cistica di Como Dongo puntano a superare i buoni risultati degli scorsi anni, coinvolgendo tutte le Pro Loco dell’Alto Lago per organizzare una grande festa a sostegno che sostenga la ricerca sulla malattia più comune tra le patologie genetiche gravi.

Questo il programma della manifestazione: partenza dal Center Bar di Gravedona verso le ore 19; arrivo in Serenella per il party in spiaggia con musica dal vivo, animazione e dj set fino a notte fonda. Per l’occasione saranno attivi numerosi stand enograstronomici di local street food, dove sarà possibile degustare prodotti tipici del lago e delle valli comasche. Non mancherà inoltre la t-shirt ufficiale dell’evento, che sarà disponibile anche per chi non parteciperà alla corsa a fronte di una donazione consigliata di 10 euro. La quota di iscrizione, per adulti e ragazzi di età superiore ai 10 anni, è di 15 euro, comprensiva di pacco gara contenente maglietta, pettorale, bracciale e palloncini.

I pacchi, disponibili per i primi 1.350 iscritti, si potranno ritirare il giorno dell’evento a partire dal mattino oppure presso il Center Bar, in via Aldo Scuri 28, nel mese di giugno nei giorni indicati nel sito della Marafibrositona. Per i bambini sotto i 10 anni di età la partecipazione è gratuita (senza pacco gara). La manifestazione è aperta a tutti. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a sabato 8 luglio. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e contribuirà ad adottare un progetto di ricerca tra quelli selezionati dal comitato scientifico per l’anno 2017. Informazioni complete e modulo di iscrizione sono disponibili nel sito marafibrositona.jimdo.com.