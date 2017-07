Maratona in versi a Como

Sono aperte le selezioni per la 13° edizione del reading poetico di autori vari nell’ambito del ciclo ” Verseggiando sotto gli astri di…”. Avrà luogo nel salone “Musa” dell’istituto Carducci di viale Cavallotti 7 a Como. Il tema sarà “Alla corte di Apollo” e i testi da inviare potranno cimentarsi con queste suggestioni: l’arte portatrice della speranza e protettrice della bellezza e dei valori universali, l’arte come testimone dei nostri tempi, la libertà di espressione, la simbologia e il mito (per esempio i testi ispirati direttamente ai personaggi della mitologia Icaro, Persefone, Afrodite, Moire, Le Muse, Ulisse, Argonauti). Per candidarvi alla serata, fino alla scadenza del bando fissata al 18 settembre dovete spedire massimo tre poesie non superiori ai 35 versi, accompagnate da una breve nota biografica in un unico file (formato word, doc, docx o pdf) al seguente indirizzo email: verseggiando.eventi@yahoo.it. Come oggetto della mail indicare “ALLA CORTE DI APOLLO”. L’elenco dei testi e dei poeti selezionati, che potranno personalmente leggere le opere scelte, verrà pubblicato dopo la chiusura del bando e diffuso sui social network e tramite mail.La maratona si terrà venerdì 13 ottobre 2017, dalle ore 18. Organizzatrici sono Izabella Teresa Kostka e Lina Luraschi nell’ambito del gruppo per la diffusione della cultura e dell’arte “Valchiria”. Info su https://verseggiandosottogliastridimilano.wordpress.com.