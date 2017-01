Marco Laganà da oggi non è più in giocatore della Pallacanestro Cantù. Annunciato da giorni, il divorzio tra il 24enne play e il club canturino è stato annunciato. Una mossa scontata dopo l’ingaggio da parte della Red October di David Cournooh. Per Laganà – la cui esperienza in Brianza non è stata troppo fortunata a causa di problemi fisici – era stato ipotizzato un possibile ingaggio da parte di Pistoia, ma non è da escludere un ritorno della più importante squadra della sua regione, Reggio Calabria.