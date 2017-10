Ieri sera i carabinieri della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense hanno arrestato un 41enne di Cantù per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, arrivato in prossimità dell’abitazione della madre, a Mariano Comense, era sceso dall’auto e, alla vista dei carabinieri era entrato di corsa in casa. Nell’abitazione della madre sono stati trovati e sequestrati 8,70 grammi di “cocaina”.

Dove abitava l’uomo sono stati invece trovati 4 grammi di marijuana e 105 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento della droga.

Il 41enne è ora al Bassone in attesa di giudizio. La droga e il materiale (nella foto) sono stati sequestrati dai carabinieri.