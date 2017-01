Si trova nell’invidiabile posizione di osservatore interessato, Mario Landriscina, che dal 19 dicembre scorso è il candidato ufficiale della coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia. Ora anche il centrosinistra potrebbe correre con un uomo “non di partito”, espressione della società civile, come l’imprenditore Maurizio Traglio.

«Al momento sono un osservatore rispettoso delle dinamiche e delle necessità che stanno portando uno schieramento variegato come il centrosinistra alla scelta del suo candidato», spiega Landriscina.

«Non posso certo dire di essere preoccupato – prosegue – Anzi credo che maggiore sia il profilo degli sfidanti in questa competizione, più elevato sia il dibattito sul futuro della città».

Il candidato del centrodestra non nasconde poi la stima verso un nome che si era ipotizzato come possibile avversario.

«In precedenza si era parlato di Giuseppe Battarino, un profilo alto e sicuramente stimolante. Credo che il centrosinistra dovrebbe esprimere un candidato di pari livello – aggiunge Landriscina – Questo per il bene della città. Auspico fortemente un pluralismo di voci. Forse non è un discorso da politico vero, ma tutta la gente si deve sentire rappresentata. Certo, per governare servono anche i numeri. Ma avere avversari modesti non fa comodo a nessuno, soprattutto a Como. Non si può insultare e trattare gli avversari da nemici, senza che neppure si conoscano».

Si riferisce forse ai primi commenti nei suoi confronti da parte del consigliere (e candidato sindaco) Alessandro Rapinese? «Io non conosco personalmente Rapinese e lui non mi conosce. Abbiamo due modi molto differenti di affrontare la sfida. Io credo nel rispetto delle persone. Tornando al centrosinistra, comprendo questo momento di incertezza, ma sono convinto che la scelta cadrà su un personaggio di alto profilo».