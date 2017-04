Primavera ricca di eventi a Villa Carlotta in Tremezzina, lo storico ente che tutela e promuove l’antica dimora che si affaccia sul lago e il suo parco botanico noto in tutto il mondo, con oltre 208mila visitatori l’anno scorso. Sabato 8 aprile alle 11 ci sarà una visita guidata alla collezione di camelie storiche nel giardino botanico di Villa Carlotta a cura di Paolo Cottini. E alle 15.30 presentazione del libro “Olivi del Lago di Como. Tradizione e attualità dell’olio extravergine d’oliva Lario DOP” di Francesco Soletti, edizione New Press 2017. Questa pubblicazione si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative che hanno accompagnato il progetto “Radici per il futuro: recupero delle antiche colture lariane quale strumento di conoscenza crescita e solidarietà” finanziato da Fondazione Cariplo e rivolto al recupero del comparto agricolo di Villa Carlotta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini. Sempre sabato dalle 15.30 saranno in mostra le maschere dell’antica tradizione del Carnevale di Schignano, e aprirà anche a Villa Carlotta l’iniziativa per i giovani a carattere regionale “Disegniamo l’arte”: grazie al circuito Card Musei Lombardia, muniti di fogli e pastelli scopriremo quali sono i colori più usati nelle opere della collezione di Villa Carlotta. Durante la visita diventeremo cacciatori di colori e annoteremo tutti quelli che vediamo sul foglio; disegneremo poi particolari che più ci colpiscono delle opere analizzate, costruendo così il nostro “diario di bordo”. E domenica spazio alla musica, da sempre ospite nella sontuosa dimora a lago. Alle 15 si potrà assistere al recital “La Traviata in salotto”, concerto eseguito dall’Orchestra cameristica di Lombardia, diretta dal maestro Ennio Cominetti e organizzato da Agimus Lombardia. Ingresso 20 euro. Ingresso alla villa 10/8/5 euro.