«Credo che sia comprensibile la difficoltà del Partito Democratico di Como nel trovare un’unanimità di consensi intorno alla mia figura, che è atipica rispetto a schemi classici e consolidati. Ciò non toglie che questa atipicità possa essere una risorsa. E credo di non pensarlo soltanto io». Ancora una volta, Maurizio Traglio gioca d’anticipo. E spiazza chi, in particolare a sinistra, insiste nel sostenere l’anomalia di una candidatura fino a poche settimane fa sicuramente imprevedibile. Da una quindicina di giorni Traglio si sta muovendo in lungo e in largo, incontrando associazioni d’impresa, categorie, singoli esponenti Dem, persino qualche assessore a Palazzo Cernezzi.

Una sorta di grand tour che ha permesso al presidente di Como Venture di entrare in contatto con realtà diverse tra loro e in parte a lui sconosciute. L’obiettivo è chiaro: da un lato, presentarsi alla città. Dall’altra, convincere i più riottosi a sinistra delle ragioni che lo spingono ad afferrare il vessillo del centrosinistra. Domani pomeriggio Traglio spiegherà in una conferenza stampa qualcuna di queste ragioni. Intanto, al “Corriere di Como” conferma come «il Partito Democratico, dal mio punto di vista, sia il movimento che ha tentato il miglior processo di rinnovamento degli ultimi 20 anni». Un processo «che anche a Como ha avuto ampi consensi. Rispetto a questa volontà di rinnovamento – dice ancora Maurizio Traglio – credo via sia una sostanziale coerenza con il mio spirito innovativo». Si comprende bene, da queste parole, quanto il manager lariano sia in sintonia soprattutto con il Pd di Matteo Renzi. Adesso tutto sta nelle mani dello stesso partito, chiamato a decidere in fretta attraverso il lavoro di un comitato di 12 saggi. «Auspico che la dialettica interna al Pd abbia una rapida e chiara soluzione – insiste Traglio, che tuttavia aggiunge di volere – continuare comunque a lavorare sul progetto per la città».

Da parte sua, il Partito Democratico non sembra intenzionato a fare ulteriore melina. Il segretario provinciale, Angelo Orsenigo, ha già convocato per stasera la prima riunione del comitato dei saggi. «Si va avanti a oltranza – dice Orsenigo – Ci vedremo tutte le sere, fino a domenica prossima. Bisogna decidere. Sulle primarie, sulla carta dei valori e sul programma». Ufficiali anche i nomi del comitato. Oltre allo stesso Orsenigo, ne faranno parte Fausto Tagliabue, Giacomo Licata, Guido Rovi, Stefano Legnani, Gianstefano Buzzi, Marco Albanese, Benedetta Re, Mario Martinelli, Gianni Imperiali, Aniello Rinaldi e Bruno Saba. Restano fuori dal comitato dei saggi sia il consigliere regionale Luca Gaffuri sia i due parlamentari Mauro Guerra e Chiara Braga.

Dario Campione