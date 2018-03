Sono duecentocinquanta i marchi dell’edilizia rappresentati alla Meci di Erba, che ha aperto ieri e occuperà i padiglioni e l’area esterna di Lariofiere con le principali realtà del mondo del mattone. Quella di ieri alla Meci è stata la “Giornata del cemento” con la Holcim di Merone (il sito brianzolo festeggia quest’anno il suo 90°) assoluta protagonista. Si è parlato anche di rigenerazione urbana con le aree dismesse presentate dalle maggiori amministrazioni comunali delle province di Como e di Lecco. Nel pomeriggio è stato invece affrontato il tema degli affitti brevi, come business per valorizzare il patrimonio immobiliare. Presentato anche il nuovo Borsino immobiliare realizzato dalla Fimaa, la federazione degli agenti e dei mediatori, con tutte le quotazioni degli appartamenti e delle ville in provincia di Como.

Gli appuntamenti con la formazione proseguono anche nella giornata di oggi. Alle 12.30 è prevista la presentazione del nuovo portale del listino delle opere edili della Camera di Commercio di Como. La Meci è aperta oggi dalle 9 alle 19 e domani, giornata di chiusura della rassegna, dalle 9 alle 18. La mostra è organizzata dal Lariofiere con Ance Lombardia, Ance Como e Ance Lecco-Sondrio.