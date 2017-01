Richieste vicino a quota 600 e ambulatori pieni già fino ad aprile per il vaccino contro la meningite. L’Asst Lariana, che gestisce il servizio, ripete che «non c’è alcun allarme né epidemia», ma la corsa al farmaco per prevenire il temuto meningococco è ormai scattata. La prima seduta vaccinale è stata effettuata ieri a Fino Mornasco, oggi apre invece la sede di Como.

Con l’inizio del nuovo anno, la Regione ha deciso di incentivare la vaccinazione per gli adulti, offrendo i farmaci a tariffe agevolate e prevedendo l’organizzazione di un servizio specifico per la prevenzione della meningite. Dal 9 gennaio scorso, l’Asst Lariana ha messo a disposizione un numero di telefono dedicato e ieri sono state avviate le sedute vaccinali. Tre gli ambulatori attivati, a Fino Mornasco in via Trento e Trieste 5, a Cantù in via Cavour 10 e a Como in via Croce Rossa 1. Nel capoluogo, la prima giornata dedicata alla prevenzione della meningite sarà oggi dalle 14 alle 15.30.

Dall’attivazione del numero di telefono dedicato, l’Asst Lariana ha già effettuato 570 prenotazioni, distribuite fra le tre sedi. Di queste, una quota è legata a richieste giunte prima del passaggio del servizio dall’Ats Insubria – l’ex Asl, che si è occupata delle vaccinazioni fino alla fine dello scorso anno – all’Asst. Per avere informazioni o prenotare la vaccinazione è necessario chiamare il numero dedicato 338.6796057 – il servizio non prevede l’uso di sms né la registrazione di messaggi in segreteria ma solo il colloquio con l’operatore – attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30. È possibile anche inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo vaccinazioni.meningococco@asst-lariana.it. Il picco di richieste sta facendo lievitare le liste d’attesa.

«A seconda delle sedi – hanno fatto sapere ieri dall’Asst Lariana – attualmente ci sono posti disponibili tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. L’azienda sta valutando la possibilità di ampliare le sedute vaccinali, senza però penalizzare l’offerta di prevenzione prevista e raccomandata per l’infanzia e l’adolescenza. È bene ricordare che non ci sono allarmi né epidemie».

Le informazioni utili, aggiornate in tempo reale sono disponibili sul sito asst-lariana.it, nella sezione dedicata alle vaccinazioni, con collegamento dall’homepage. «Il costo della vaccinazione a carico del cittadino è pari al prezzo di acquisto del farmaco sostenuto dalla Regione – si legge tra le altre cose – Per la vaccinazione anti-meningococco quadrivalente la tariffa è 44,27 euro».

Anna Campaniello