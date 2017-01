Oggi potrebbe essere – ma il condizionale è d’obbligo – il giorno decisivo per il ritorno del portiere Rubinho al Genoa. Quella che pareva una voce, uscita negli scorsi giorni, è stata confermata. Il giocatore, arrivato al Como poco prima di Natale, è stato effettivamente richiesto dalla società rossoblù, che si è ritrovata in emergenza dopo il grave infortunio a Mattia Perin.

Ma non è tutto sul fronte mercato: ieri la società lariana ha ingaggiato, in prestito per sei mesi dall’Alessandria, il difensore Matteo Fissore, classe 1996, che vanta trascorsi nei settori giovanili di Carpi, Torino e Genoa. «Un giocatore che volevamo già portare al Como in luglio» ha ammesso il direttore generale lariano Diego Foresti.

La questione Rubinho. Ieri le carte in tavola sono cambiate spesso con varie opzioni: due le ipotesi possibili, la rescissione del contratto o la vendita con il pagamento da parte della società rossoblù.

E c’è poi un altro aspetto della questione che non va sottovalutato, il fatto che il Calcio Como intenda legittimamente tutelarsi da un punto di vista tecnico. Dopo l’infortunio di Crispino, infatti, la società – con il nulla osta del curatore fallimentare Francesco Di Michele – era intervenuta sul mercato ingaggiando un portiere d’esperienza per sopperire all’infortunio occorso a Diamante Crispino.

Rubinho, che era svincolato, aveva dato la sua immediata disponibilità. Ma ora non gli dispiacerebbe la prospettiva di tornare in serie A in una piazza in cui in passato si è trovato bene. L’ipotesi più accreditata è che alla fine la trattativa andrà in porto, ovviamente, anche in questo caso, con l’assenso del curatore fallimentare.

Allo stesso tempo, come detto, il direttore generale Diego Foresti e il direttore sportivo Gianluca Andrissi ora devono muoversi per trovare un numero 12 da affiancare a Luca Zanotti.