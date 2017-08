Una settimana importante, questa, per il Como 1907 visto che il campionato è sempre più vicino e prosegue il lavoro di costruzione della rosa. L’intenzione è di avere l’assetto definitivo entro 3-4 giorni.

Il giorno 17 ad Arona, alla ripresa del ritiro dopo un paio di giorni di riposo, daranno parte del gruppo di mister Antonio Andreucci i centrocampisti Daniele Molino e Federico Gentile, oltre all’attaccante Nikola Olivieri. E per rinforzare il reparto avanzato potrebbe arrivare un nome noto ai tifosi azzurri, Kolawole Agodirin, classe 1983 già al Como nel 2010.

Sempre nei prossimi giorni è attesa l’ufficializzazione dell’inserimento nell’organigramma di Ninni Corda, già mister del Como, dieci anni fa in serie D (stagione chiusa con una promozione in C2). Di fatto il suo ruolo sarà di consulente tecnico.

Da registrare, infine, un buon riscontro per l’inizio della campagna abbonamenti: sono state 65 le persone che ieri hanno deciso di sottoscrivere la tessera in vista della nuova stagione, di più rispetto allo scorso anno.

Massimo Moscardi