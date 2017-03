Confermata la vendita all’asta del Calcio Como a una società che fa capo a Akosua Puni Essien. Il nuovo proprietario ha voluto subito scrivere un messaggio ai tifosi e alla città. Ecco il testo. la sua prima uscita ufficiale sabato 25 marzo per la conferenza stampa di presentazione. Il giorno dopo al Sinigaglia seguirà la partita con il Piacenza.

“Siamo lieti di annunciare alla città di Como, a tutti i tifosi e ai sostenitori del club, che la signora Akosua Puni Essien è il nuovo proprietario del Calcio Como 1907, ora F.C. Como. La signora Puni Essien e il suo team saranno presto nella nostra città; nel frattempo intendono far sapere che sono onorati di essere qui, a Como, e di entrare a far parte di un club che vanta 110 anni di storia”.

“E’ desiderio della proprietà e del suo team esprimere gratitudine al dottor Di Michele per il grande lavoro fatto con la squadra e con lo staff tecnico in questi mesi difficili e per i risultati conseguiti”

“Impegno e desiderio genuini della nuova proprietà e del suo team sono di far crescere e costruire sia la prima squadra che il settore giovanile e di divenire parte integrante del tessuto cittadino”.

“E’ inoltre fermo impegno della proprietà e del team creare le condizioni per portare l’F.C. Como in serie B al più presto e per sviluppare al meglio delle loro possibilità i giovani talenti al suo interno”.

“Faremo tutti insieme un grande F.C. Como”