Un po’ di pioggia potrebbe arrivare nella giornata di domenica. Ulteriore maltempo è poi previsto dalla sera di lunedì alla mattina di mercoledì. Lo spiega Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale di controllo dell’ambiente, dando un po’ di sollievo, per ora solo morale, a chi in questi giorni soffre per il forte caldo. Le temperature, nel Comasco e in Lombardia, in questi giorni sono ancora ben al di sopra dei valori medi del periodo, con punte di 38-39 gradi. Un caldo anomalo dovuto alla presenza dell’anticiclone africano denominato Caronte, che di fatto sta portando nel nostro Paese masse d’aria calda dal deserto tunisino-algerino.

Domani, sabato, è atteso il picco massimo, poi domenica un lieve calo con – come detto – qualche temporale. E anche in questo caso bisognerà rimanere allertati: non sono da escludere anche precipitazioni violente. Da mercoledì in poi, peraltro – informa sempre Arpa – persisteranno condizioni di variabilità e, con molta probabilità, le temperature resteranno nei valori tipici del periodo fino almeno alla prima settimana di luglio. Le piogge potrebbero migliorare anche la situazione della riserva idrica lombarda, attualmente di circa il 35% inferiore alla media dell’ultimo decennio e ancora di poco superiore ai valori del 2007, che è considerato l’anno critico di riferimento nello stesso periodo.

In questa situazione valgono sempre i consigli del ministero della Salute, che riguardano le categorie considerate più a rischio: bambini, anziani e donne in gravidanza. Il principale è di curare al meglio l’idra – tazione e di bere molta acqua, anche quando non c’è la sensazione di sete. Meglio evitare, inoltre, attività all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, quindi dalla tarda mattinata a metà pomeriggio. Ats Insubria consiglia vivamente di utilizzare anche le casette dell’acqua che sono diffuse sul territorio lariano e ricorda che questi punti vengono costantemente monitorati per garantire la qualità del prodotto.