L’alta pressione che ha caratterizzato gli ultimi giorni ha lasciato la provincia già nelle primissime ore di oggi. Confermata la previsione della sala operativa della Regione Lombardia, con l’arrivo di un fronte perturbato colmo di aria fresca di origine atlantica. E infatti questa mattina all’alba un forte temporale ha colpito il territorio lariano. In queste ore l’instabilità sarà maggiormente concentrata sulla pianura centrale e orientale, fino al completo passaggio della linea instabile atteso per il tardo-pomeriggio e la sera. Il maltempo in Lombardia ha dato non pochi problemi: la zona della Franciacorta, nel Bresciano, è stata ad esempio colpita da una tromba d’aria. Ma anche sul Lario è stato registrato qualche smottamento nella zona della Valle Intelvi e del Porlezzese.

All’inizio della prossima settimana si attendono però temperature ancora elevate, ma anche rischio crescente di precipitazioni, condizioni quindi all’insegna della variabilità. Il giugno del 2017 si potrebbe dunque confermare «il mese più caldo da quando sono iniziati i rilevamenti scientifici meteo, ovvero da 150 anni», come scrive Accademia Kronos. Nell’area alpina si sono registrate anomalie rilevanti di 4/5 gradi in più rispetto al passato.