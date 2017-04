In migliaia, nel primo pomeriggio di oggi, hanno seguito la processione del Venerdì Santo in città. Una tradizione da sempre cara a Como e ai comaschi, che non hanno voluto mancare a questo sentito evento che porta alla Pasqua.

Ed è stato un corteo particolare, visto che era la prima volta, da quando è stato nominato vescovo di Como, per monsignor Oscar Cantoni, che è alla guida della Diocesi dallo scorso mese di novembre.

In prima fila, in rappresentanza della città e del territorio, il sindaco Mario Lucini (per lui è stata l’ultima nelle vesti di primo cittadino) e il prefetto Bruno Corda.

Un evento che, come detto, ha coinvolto migliaia di comaschi e che ha richiesto anche una serie di operazioni di prevenzione messi in atto dalle forze dell’ordine.

In questi giorni, è cosa nota, è stato alzato l’allarme-terrorismo nel nostro Paese, che è considerato a rischio. Per questo anche sul fronte della sicurezza c’è stata grande attenzione in vista del corteo, con gli agenti che hanno vigilato attentamente.

