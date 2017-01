Blindata e fredda, ma gremita da migliaia di persone. Piazza Duomo ha accolto ieri la Befana, attesa da centinaia di bambini che sono poi entrati al Broletto per ricevere giocattoli e caramelle. Le forze dell’ordine, con i metal detector hanno presidiato tutti gli accessi all’area ma i controlli non hanno creato problemi.

La Befana della Città dei Balocchi edizione 2017 è Daria, vigile del fuoco di 39 anni al debutto a Como nei panni della vecchina sulla scopa. “Atterra” puntuale in piazza Duomo, calandosi dalla torre, qualche minuto dopo le 16, immortalata da migliaia di smartphone e tablet. «Be-fa-na, Be-fa-na» scandiscono i bimbi assiepati ad attenderla. Secondo una prima stima degli organizzatori dell’evento, ci sono 5-6mila persone. Imponente il sistema di sicurezza. Alla piazza si accede solo da appositi varchi, tutti presidiati dalle forze dell’ordine con i metal detector. “Invisibili” ma presenti anche quattro tiratori scelti appostati e pronti ad intervenire in caso di necessità.

«Le forze dell’ordine hanno fatto un gran lavoro e non ci sono stati problemi nonostante le misure di sicurezza imponenti – sottolinea il patron della Città dei Balocchi Daniele Brunati – L’evento è un successo, grazie anche al lavoro di decine di volontari. Ci sono 5-6mila persone, la città è piena ma tutto sta funzionando senza difficoltà. Le persone sono tranquille e ringraziano le forze dell’ordi – ne per il lavoro che fanno». A tutti i bimbi presenti, la Befana ha regalato giocattoli e caramelle. La fila di piccoli in attesa di entrare al Broletto è proseguita a lungo e sono stati distribuiti centinaia di doni.

La Città dei Balocchi prosegue per tutto il fine settimana, con gli eventi conclusivi della kermesse. Alle 17 di oggi in piazza Grimoldi è in programma il concerto “Sotto l’albero la magia del Natale”, con gli allievi della classe di canto di Patrizia Patelmo del Conservatorio di Como, accompagnati dal maestro Gianni Gambardella. Domani, doppio evento per chiudere la 23esima edizione della Città dei Balocchi. Il mago Valery stupirà grandi e piccini al Broletto elle 15 e alle 16, con due spettacoli consecutivi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Nelle piazze San Fedele, Duomo e Cavour alle 15, stand concerto itinerante del Corpo Musicale San Luigi di Briosco (Monza e Brianza), un ensemble che comprende circa 30 giovani musicisti coinvolti in un progetto musicale che spazia tra brani originali per banda, arrangiamenti di colonne sonore, grandi classici e musiche moderne, vantando esperienze sia nazionali che internazionali. Anna Campaniello