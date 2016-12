Paura questa mattina alle 8.30 a Cantù per una bimba di soli 5 anni investita da un’auto in via Fossano per cause in corso di accertamento. La piccola è stata travolta in pieno dalla vettura e le sue condizioni inizialmente sono apparse molto gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso e il trasporto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Fortunatamente, dopo le prime valutazioni il quadro clinico della bambina è apparso decisamente meno critico e la piccola avrebbe riportato solo traumi e conseguenze non gravi.