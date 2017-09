«Sapeva che si trattava di un reato». Il giudice, pur «non mettendo in dubbio i valori ai quali si ispirava», ha condannato la deputata svizzera Lisa Bosia Mirra, accusata di aver portato illegalmente in Svizzera da Como 24 migranti, alcuni dei quali minorenni. La politica elvetica è pronta a fare ricorso.

La sentenza è stata pronunciata questa mattina in pretura penale a Bellinzona. La parlamentare è stata condannata a una pena pecuniaria, sospesa, di 8.800 franchi più una multa di altri mille, esattamente quanto proposto nel decreto d’accusa.

