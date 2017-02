Le “Canzoni quasi d’amore” di Francesco Carrubba sbarcano alla Santeria di Milano domani, giovedì 16 febbraio, per un reading con altri autori condotto dal poeta-performer Paolo Agrati.Poi sabato, 18 febbraio, riceverò un premio al Museo Nicolis di Villafranca di Verona: “Non vedi che piove“, una delle poesie contenute nel libro “Canzoni quasi d’amore”, è “finalista con premio” nella sezione “Migranti e accoglienza” del concorso nazionale del Museo, cui sono pervenute oltre 600 liriche. “Mi fa particolarmente piacere ricevere un riconoscimento per un mio testo sul tema dei migranti e dell’accoglienza, argomenti che mi stanno a cuore” dice Carrubba. “Sabato scorso – prosegue – ho esordito con la #PoesiaInStrada al festival “Super!” allo Spazio Anteprima di Saronno (Varese): ho scritto testi istantanei con la macchina da scrivere per i visitatori e fatto sfogliare “Canzoni quasi d’amore”. Intanto due testi del libro sono arrivati in finale al Premio Letterario Nazionale Poetika: l’autore riceverà un riconoscimento durante la cerimonia di domenica 2 aprile a Desenzano del Garda. Nel frattempo continuano ad aumentare le librerie amiche del libro, da Lodi a Como, fino a Pavia e Trieste. “Canzoni quasi d’amore” è disponibile sia in formato cartaceo sia eBook anche sugli store online. La raccolta di poesie “Canzoni quasi d’amore” di Francesco Carrubba è stata scelta come finalista al Premio Casa Museo Alda Merini 2016, cui sono pervenute oltre 200 sillogi. Un consiglio di Stefano Benni è inserito nell’introduzione alla raccolta, che contiene le poesie “Piacevole catastrofe”, selezionata per la finale del Premio Fabrizio De André 2016; “Mille”, premiata al concorso nazionale La poesia del lavoro 2016 nella sezione Giovani; “Non vedi che piove”, premiata nella sezione “Migranti e accoglienza” del concorso del Museo Nicolis. Ora due testi sono finalisti anche al Premio Nazionale Poetika. Il titolo della raccolta è anche un omaggio a una poesia in musica di Francesco Guccini, inserita nell’album “Via Paolo Fabbri 43” che ha compiuto 40 anni nel 2016. “Nato a Como – dice Carrubba – vivo a Lodi e lavoro a Milano. Diplomato al liceo classico, sono dottore magistrale in Scienze politiche. Ho 32 anni e sono un giornalista, soprattutto radiofonico. Scrivo poesie, racconti e testi di canzoni. Mi diverto con reading, poetry Slam, serate di lettura, performance e iniziative di #PoesiaInStrada, componendo testi istantanei con la macchina da scrivere”.