Fare sistema, puntare sulla qualità, i dubbi rispetto all’America di Donald Trump, i nuovi mercati, la concorrenza dei Paesi emergenti. Tanti i temi di interesse che vedono coinvolti gli imprenditori presenti “Milano Unica”, la manifestazione che fino a domani a FieraMilano a Rho espone il meglio dell’eccellenza tessile, con 42 aziende comasche.

Ieri l’inaugurazione, con il presidente Ercole Botto Poala che, nel suo discorso, si è soffermato sulla fatto che questa sia una «fiera dell’eccellenza, che punta solo su clienti di qualità». Poi ha sottolineato: «Se l’Italia fa sistema, nessuno ci può battere. Questa deve essere la nostra missione». Lo stesso Botto Poala, a margine dell’inaugurazione, ha poi bacchettato i lariani: «L’individualismo va superato, si è arrivati all’esasperazione del personalismo. Como è il distretto dove le singole aziende vivono la concorrenza a livelli che non si riscontrano da altre parti. Una situazione che va superata: la formula giusta è fare sistema e il fatto che ci siano qui 42 aziende del territorio è comunque un segnale da tenere in considerazione».

Dal canto suo Claudio Marenzi, numero uno di Sistema Moda Italia ha sottolineato: «Dobbiamo stare attenti verso i Paesi emergenti: perché, con magari con l’obiettivo di aiutarli, si sta ammazzando la nostra economia. Peraltro su questo fronte noi siamo sempre stati avanti: la moda negli anni ‘90 ha subito la globalizzazione quando in molti nemmeno sapevano che cosa fosse». Poi un appello alla politica: «L’Italia nella moda è come la Germania in altri settori: siamo la voce più forte a livello europeo, rappresentiamo il 35%. Il nostro settore deve avere più forza». Per quanto riguarda il distretto comasco Marenzi ha ammesso: «È difficile fare sistema, non lo possiamo negare. I problemi sono tanti, come pure i malintesi, anche perché quando un imprenditore si apre una sua via, ha meno pensieri e poi non riesce a mettersi d’accordo con gli altri. Ma allo stesso tempo sono stati fatti passi avanti anche perché, quando si arriva alla frutta si diventa più disponibili a cooperare».

Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo economico ha sottolineato: «Bisogna fare leva sulle potenzialità della moda italiana, ma siamo in una fase internazionale complicata, senza precedenti, ed è difficile fare previsioni». Anch’egli, a margine della presentazione, ha parlato del distretto lariano: «L’Italia ha un tessuto di piccole e medie imprese, il che può essere un problema quando si devono fare ricerca e sviluppo oppure quando si deve andare ad affrontare un grande mercato come la Cina. Però c’è un bel vantaggio, quello di poter dare al cliente risposte personalizzate, non standard. La piccola azienda può essere più agile: se il distretto viene vissuto non come una casuale coincidenza territoriale, ma come un territorio che fa sistema per servizi e strategie, si può essere piccoli nella risposta al cliente ma più grandi nell’affrontare il mercato».

Massimo Moscardi