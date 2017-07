Un ragazzino di 16 anni di Carimate si è schiantato con l’auto del padre, che aveva preso senza permesso per fare un giro con un amico. Nell’incidente, i due giovanissimi hanno riportato ferite gravi, anche se fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, hanno contestato al minorenne la guida senza patente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di ieri sulla strada provinciale 35, a Carimate, all’altezza della rotatoria del circolo di golf. La Ford Fiesta sulla quale viaggiavano i due amici, il 16enne alla guida con accanto un 17enne, è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo della vettura.