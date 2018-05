Si sono svolti questa mattina a Moltrasio i funerali di Roberto Caminada, l’alpinista comasco di 61 morto sabato scorso durante un’escursione sul massiccio del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Numerosa e commossa la partecipazione.

A circondare di affetto la famiglia, residente a Brienno ma originaria di Moltrasio dove si è tenuta la cerimonia, tanti parenti e amici di Roberto, oltre a molti rappresentanti del mondo sportivo del territorio.

Molte persone non sono riuscite ad entrare nella chiesa gremita, e hanno dovuto rimanere sul sagrato.

Presente anche la figlia che si trovava con il padre quando è avvenuto l’incidente. I due erano partiti per un’escursione di sci alpinismo sulla Grivola, cima che sfiora i 4mila metri. L’alpinista era a 3.000 metri quando è caduto, scivolando per circa 400 metri sotto gli occhi della figlia, che ha assistito impotente al dramma e ha subito dato l’allarme, facendo scattare i soccorsi, purtroppo vani.