Passeggiavano lungo il sentiero sui monti sopra Plesio quando, per cause non ancora chiarite, sono scivolate precipitando per circa 150 metri. Protagoniste, questo pomeriggio, due ragazze residenti nel Comasco, non ancora maggiorenni, una delle quali nella caduta ha riportato traumi gravissimi. È ricoverata all’ospedale Sant’Anna in prognosi riservata.

Le due amiche stavano facendo una semplice escursione nella zona del rifugio Menaggio. Attorno alle 15.30 la terribile caduta. Le ragazze sono precipitate per circa 150 metri. La richiesta di aiuto è partita immediatamente. Per soccorrere le giovani si sono mobilitate le squadre del soccorso alpino e i vigili del fuoco e sono stati inviati due elicotteri, quello del 118 e quello dei pompieri.

I soccorritori hanno recuperato le ragazzine. Una delle due amiche, una 17enne di origini albanesi residente a Rovellasca, nella caduta ha riportato purtroppo traumi molto gravi. Caricata sul velicolo del 118 e trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Sant’Anna, è ricoverata in prognosi riservata. Sono fortunatamente meno gravi invece le condizioni dell’amica, seppure comprensibilmente sotto shock per l’incidente.

Le due giovani stavano probabilmente rientrando quando sono scivolate lungo il sentiero e sono precipitate nella scarpata.

Anna Campaniello