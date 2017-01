Resta in gravi condizioni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna, la ragazza di Rovellasca caduta per 150 metri in un dirupo durante un’escursione sui monti sopra Plesio. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio quando la giovane, una 17enne di origine albanese, stava camminando assieme a un’amica su un sentiero nei pressi del rifugio Menaggio. Entrambe le ragazze hanno però perso l’equilibrio finendo in una scarpata. Due gli elicotteri intervenuti per recuperarle, uno del 118, l’altro dei vigili del fuoco. In azione anche le squadre del soccorso alpino. Nella caduta la 17enne ha riportato traumi molto seri; meno gravi, per fortuna, le condizioni dell’amica.