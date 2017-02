La Procura di Busto Arsizio ha disposto una riesumazione dal cimitero di Lomazzo, si tratta della salma di Luciano Guerra, ovvero il suocero dell’infermiera Laura Taroni, accusata insieme con il suo amante, il medico Leonorado Cazzaniga di aver commesso omicidi seriali di pazienti ricoverati all’ospedale di Saronno.

Nell’inchiesta rientra anche il decesso di Guerra, a cui secondo la Procura, sarebbero stati somministrati anestetici prelevati dal pronto soccorso. Sempre secondo la tesi dell’accusa, il 78enne, in realtà, pur ricoverato in ospedale in gravi condizioni, non aveva necessità di tali farmaci, che invece ne avrebbero causato il decesso.

Il 27 febbraio è previsto il conferimento del mandato di esumazione della salma.

Già decisi anche i nomi degli specialisti che si occuperanno degli esami sui resti. Si tratta del professore Francesco Introna, direttore della scuola della scuola di specializzazione di Medicina legale dell’Università di Bari e del tossicologo Franco Tagliaro dell’Università di Verona, lo stesso che ha eseguito gli esami sul corpo dello sfortunato ex campione di ciclismo Marco Pantani.