La certezza non c’è ancora, e le generalità non vengono ancora divulgate.

Gli inquirenti ritengono però di aver identificato l’uomo morto dilaniato dal treno che, partito dalla stazione di Albate-Camerlata, stava raggiungendo Cucciago.

Dramma incredibile, con la vittima rimasta con il piede incastrato tra le porte del treno e poi trascinata per quasi quattro chilometri prima che venisse lanciato l’allarme.

Si tratterebbe di un uomo di Milano, 51 anni, di cui nessuno aveva segnalato la scomparsa. Rimane complicato il tentativo di ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche perché non ci sarebbero telecamere che avrebbero ripreso la scena.

QUI L’ARTICOLO SULL’INCIDENTE ACCADUTO QUALCHE GIORNO FA

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola sabato 14 aprile