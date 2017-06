È stata presentata ieri al Belvedere della Villa Reale di Monza, la 44esima edizione della Mostra dell’Artigianato che sarà ospitata da Lariofiere tra il 28 ottobre e il 5 novembre.

Una scelta, quella di toccare uno dei vertici della Brianza per la presentazione dell’evento, ovvero la provincia di Monza e la sua cornice migliore (la Villa Reale appunto), che racconta le intenzioni del 2017, ovvero quelle di rappresentare al meglio le tre macroaree interessate, ovvero il Comasco, il Lecchese e la Brianza.

«Non si parte per arrivare, ma si arriva per partire. La Mostra dell’Artigianato è sempre stata così – ha spiegato Giovanni Ciceri, Presidente di Lariofiere – Ben 44 edizioni e tanti traguardi, trasformati in trampolini di lancio per l’anno successivo. Un amore per il concetto di “Made in Italy” tradotto in un impegno concreto per l’artigianato del territorio. Da intendersi in senso lato: il bacino di utenza che fa riferimento al nostro Ente si è ampliato nel tempo e la nostra presenza nella splendida Villa Reale ne è simbolo ed espressione». «Quest’anno – ha concluso Ciceri – proviamo ancora una volta a rinnovarci nella forma mantenendo intatta la sostanza».

Tra le prime anticipazioni l’approdo alla mostra del Teatro dei Burattini. «Più che un semplice intrattenimento per i bimbi, il teatro apre le porte a una serie di incontri e laboratori volti a spiegare la natura artigiana delle marionette – fanno sapere gli organizzatori – Anche il “Food” troverà spazio nelle giornate della manifestazione. Sono diversi gli eventi a tema enogastronomico in programma, il cui scopo rimane valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio, come il Bitto storico, tutt’ora creato con le tecniche di una volta».