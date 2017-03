Non solo insulti sulla pagina personale di Claudio Bizzozero. Le parole del primo cittadino di Cantù (QUI l’articolo con le sue affermazioni) stanno scatenando una lunga serie di reazioni. E non manca la proposta di boicottare i mobili di Cantù, proposta dal Movimento Neobrbonico. Frasi, insomma, che rischiano di fare molti più danni di quanto si potesse inizialmente pensare.

Ecco il comunicato stampa.

Preso atto che per il sindaco di Cantù, Claudio Bizzozero, “Napoli è una fogna infernale”, il Movimento Neoborbonico ha invitato i suoi numerosi iscritti e simpatizzanti e i Napoletani a comunicare ai tanti e famosi mobilifici di Cantù che, fino a quando non sarà sfiduciato, smentito o rimosso il sindaco della loro città non potranno più acquistare i loro prodotti associati (magari anche loro malgrado) ad offese gravi e gratuite.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione di un razzismo sempre più diffuso dagli stadi fino, addirittura, alle istituzioni anche grazie alla complicità dei media che diffondono sistematicamente un’immagine negativa dell’antica capitale del Regno delle Due Sicilie.

L’iniziativa neoborbonica è un’iniziativa provocatoria in attesa che i governi nazionali pongano fine a queste gravi discriminazioni e ad una colonizzazione culturale ed economica di cui il Sud è vittima da oltre 150 anni.

La campagna “compra Sud”, del resto (anche per i mobilifici), per la difesa e la valorizzazione dei prodotti e dell’economia meridionale, è una delle campagne neoborboniche più seguite e utili.

AGGIORNAMENTO. IL SINDACO DI NAPOLI: “QUERELEREMO BIZZOZERO” (CLICCARE QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO)