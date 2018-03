Il 10eLotto premia la Lombardia e la Sicilia grazie al “Numero oro”

Nell’ultimo concorso distribuiti premi per oltre 25 milioni di euro.

Giocare tre euro e vincerne 50mila. Si è avverato un sogno per un cliente di una ricevitoria di Mozzate grazie a un “nove” con oro, centrato in un’estrazione frequente con una puntata, come anticipato da tre euro.

La vincita è stata realizzata giovedì. I numeri giocati sono stati: 1, 7, 9, 13, 39, 43, 49, 51, 52, 79. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10.

Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati, infatti, già distribuiti premi per oltre 909 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.