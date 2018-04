Gli appassionati di ciclismo non hanno perso l’occasione di incontrare un campione come Paolo Bettini. L’ex corridore, due volte iridato, oggi era al Museo del Ghisallo per inaugurare la mostra a lui dedicata. Applausi, richieste di autografi e di foto, al di là della presentazione ufficiale, hanno caratterizzato l’evento dedicato al campione toscano, che vanta anche due successi al Giro di Lombardia, la corsa che ha proprio il Colle del Ghisallo come simbolo. “Tutti i colori della vittoria” è il titolo della rassegna dedicata a Bettini che ora sarà un evento di attrazione per il Museo, che ieri ha vissuto un nuovo giorno indimenticabile, dopo quello dello scorso mese di febbraio, quando ci fu un bagno di folla per Vincenzo Nibali. Il 14 ottobre è peraltro annunciato al Ghisallo l’arrivo di un altro campione: sarà infatti ospite il belga Johan Museeuw, iridato 1996.