Due consiglieri comunali napoletani sono arrivati a Cantù per incontrare il sindaco Claudio Bizzozero. Nelle stesse ore, due avvocati partenopei hanno presentato una denuncia contro lo stesso primo cittadino della Città del Mobile per «le offese alla città di Napoli e ai napoletani tramite Facebook».

In queste ore, due nuove “puntate” della vicenda tra i primo cittadino e i cittadini partenopei offesi dalla frase «Napoli fogna infernale».

La prima è stata raccontata dallo stesso Bizzozero, ancora una volta sui social.

«Due consiglieri municipali napoletani, Pietro Lauro e Mario Maggio, hanno viaggiato tutta notte per venire ad incontrarmi perché c’era qualcosa che non tornava chiaro ad entrambi – scrive il primo cittadino – Adesso ho due nuovi amici – ha postato al termine del faccia a faccia Bizzozero – Ci siamo capiti e adesso proviamo a fare nel nostro piccolo un pezzo di storia insieme, mettendo al centro dell’attenzione il tema davvero importante: residuo fiscale e rapina di Stato». Il sindaco di Cantù, la prossima settimana farà il percorso al contrario. «Martedì sarò loro ospite a Napoli» annuncia su Facebook.

Per due napoletani «diventati amici», ce ne sono altrettanti che invece hanno deciso di non lasciar cadere le parole pesantissime che Bizzozero ha rivolto alla loro città. Due avvocati residenti a Pomigliano d’Arco (Napoli), Giuseppe Graganiello e Antonio Rea, hanno depositato alla Procura di Nola una denuncia querela contro il sindaco di Cantù, «per cercare di rimediare al palese oltraggio a tutta la popolazione partenopea da parte del primo cittadino lombardo».

