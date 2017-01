I Nas di Milano hanno fatto visita domenica al pronto soccorso degli ospedali Valduce di Como e Fatebenefratelli di Erba. Una visita che rientra in una serie di attività di controllo che il nucleo dei carabinieri sta mettendo in opera negli ospedali della Lombardia. Da quanto è stato possibile appurare, non sarebbe stata riscontrata alcuna anomalia. I controlli erano indirizzati su più fronti. Da una parte l’obiettivo era verificare l’assenza di situazioni di disservizio all’interno del pronto soccorso, dall’altra veniva monitorata l’assistenza ai pazienti e il corretto numero di persone. La visita domenicale dei Nas nei due ospedali del Comasco di è dunque conclusa positivamente senza alcuna segnalazione o appunto. Una buona notizia per i pazienti.