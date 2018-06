A Como, il 12 marzo scorso, è stata costituita la Sezione del “Club Amici di Salvatore Quasimodo di Como”

La sede è stata fissata a Como, presso la sede dell’associazione artistica Orizzonti inclinati della regista e drammaturga comasca Miriana Ronchetti. Il club prevede ad oggi oltre alla Sezione di Como , la sede principale in Roccalumera, ed altre sezioni a Modica, Patti e Vienna. Presidente dell’associazione culturale “Club amici di Salvatore Quasimodo” di Como è Miriana Ronchetti. Presidente Onorario del circuito internazionale “Club amici di Salvatore Quasimodo” è Alessandro Quasimodo, attore e regista, figlio del poeta. Ad aderire, quali soci fondatori, anche Vincenzo Guarracino, poeta, saggista, critico letterario e d’arte, traduttore dalle lingue classiche, Gabriele Uboldi studente di filosofia all’University of St Andrews, filosofo, scrittore- teatrante; Lorenzo Maria Bottari, pittore, Ester Piera Zuercher Camponovo pittrice e designer e Catherine Rovelli, scultrice.

Obiettivo principale della sezione di Como del Club, in linea con le altre sezioni nazionali e internazionali, è quello di promuovere l’opera del Premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo, in Italia e all’estero, tramite iniziative culturali, eventi d’arte teatrale, musicale e pittorica, progetti poetici legati alla filosofia quasimodiana, concorsi di poesia e narrativa, seminari, laboratori artistici, sulle rive del lago di Como e nella vicina Svizzera (che tanti siciliani hanno scelto nella speranza di trovare lavoro fin dagli anni ‘50) dove verranno diffuse, recitate, lette poesie, racconti legati al poeta, alla sua amata consorte Maria Cumani Quasimodo, al Figlio Alessandro , alla sua isola, creando un “open air letterario” in sintonia con le attività del Parco Salvatore Quasimodo di Roccalumera”.

Primo evento in calendario sarà un recital il 14 giugno, dedicato al poeta nel 50° anniversario della morte, parallelamente agli eventi organizzati dal Comitato unico per la celebrazione del 50° anniversario della morte del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo (che ricorrerà appunto il 14 giugno 2018).

Il “Club Amici di Salvatore Quasimodo” è stato istituito nel 2003, con sede legale a Roccalumera (Sicilia), con l’obiettivo originario di diffondere l’opera del Poeta Premio Nobel e proseguire la gestione del Parco Letterario Quasimodo di Roccalumera, che rappresenta il cuore pulsante della promozione dell’opera quasimodiana, con il giardino museo quasimodiano nella stazione ferroviaria, su cinque carri merci adattati a museo e luogo di socializzazione, e grandi spazi aperti in giardino, con caffè d’arte, mediateca e biblioteca, e centro di socializzazione; ed inoltre con l’intento di ospitare il Fondo Quasimodo, acquisito dalla Provincia Regionale di Messina, per assicurarne la fruizione alla comunità internazionale.