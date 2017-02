La guardia di finanza di Ponte Chiasso ha scoperto un carico di 125 monete d’oro che un ricercatore di 57 anni stava cercando di portare illecitamente dalla Svizzera in Italia. L’uomo era a bordo di un treno Eurocity partito da Zurigo e diretto a Milano. Alla stazione internazionale di Chiasso, i finanzieri sono saliti sul treno per i controlli, effettuati in collaborazione con il personale doganale, per contrastare il traffico di valuta. Ai finanzieri, il ricercatore ha detto che non aveva nulla da dichiarare. Le fiamme gialle hanno notato però che era molto agitato e gli hanno chiesto di aprire i bagagli. Nel borsone del ricercatore, i finanzieri hanno scoperto 125 monete d’oro per un peso complessivo di 1.673 grammi e una valore stimato in circa 53mila euro. Le monete sono state sequestrate.