Mariano Comense nuovamente al centro di un’operazione contro l’ndrangheta. L’indagine, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Monza e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano ha portato ieri all’arresto di tre persone, tutte residenti nella cittadina brianzola, accusate di usura aggravata e spaccio.

Gli arrestati sono un 43enne considerato affiliato a una cosca di Cabiate, il cognato 27enne, residente nella stessa cittadina e commesso in un supermercato di Desio (Monza e Brianza) e infine un 50enne che gestiva un’area di servizio a Carate Brianza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dagli esperti della Dda, il 43enne, già in carcere per una precedente condanna per associazione mafiosa, dalla cella gestiva un giro di usura ai danni di due imprenditori brianzoli, finiti nella rete degli strozzini già nel 2014. Il cognato 27enne del detenuto si sarebbe invece occupato di incassare il denaro. Il terzo arrestato avrebbe a sua volta prestato denaro a tassi da usura, oltre ad aver organizzato, nella stazione di servizio che gestiva, un vasto traffico di cocaina.

I carabinieri del nucleo investigativo di Monza, che hanno eseguito gli arresti, hanno effettuato anche una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei tre indagati, a Mariano Comense e hanno sequestrato complessivamente diecimila euro in contanti, agende, due automobili e anche materiale che sembra potesse essere esplosivo. Il 43enne resta in cella a Voghera (Pavia), gli altri sono stati rinchiusi in carcere a Monza.