La Guida Michelin, la “rossa” con le sue stelle è da sempre il giudice più autorevole e severo per la qualità dei ristoranti. Nell’edizione 2017, se il Canton Ticino con le sue 7 stelle supera ancora il Lario, che ne ha 5, i giudizi espressi sulle cucine del territorio sono tutt’altro che negativi. Il buon exploit viene raccontato in un articolo di Maurizio Bertera sul portale lacucinaitaliana.it.

Per quanto riguarda i locali stellati, Bertera, che ha lavorato anche per “l’Espresso” e per “Gambero Rosso”, descrive prima le stelle «storiche» ossia Cantuccio ad Albavilla e Da Candida a Campione d’Italia. Parla poi del Mistral il ristorante interno del Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio, dove Ettore Bocchia ha creato un menu di cucina molecolare e della Locanda del Notaio a Pellio Intelvi. «C’era Sara Preceruti che si è trasferita su un altro bacino – quello di Lugano – aprendo Acquada nella bellissima Porlezza». Ora «è arrivato un talento 27enne quale Edoardo Fumagalli – scrive – con un bagaglio di esperienze importanti in Francia e Stati Uniti. Ha le carte in regola per diventare grande: la sua è una cucina in prima battuta elegante e leggera, rispettosa del territorio ma chiaramente con prospettive più ampie, in qualche caso proprio internazionali. Ne è un esempio il trancio di luccioperca con semola tostata al basilico Thay e tapioca: ricetta inconsueta per un tipico pesce lariano».

La quinta stella è a Como per I Tigli in Teoria. «Senza guardare al lago, qui regna il pesce di mare ben interpretato da Franco Caffarra che peraltro sa destreggiarsi altrettanto bene sul fronte carnivoro» scrive il gastronomo. Ottengono citazioni anche Davide Maci con il The Market Place, il Feel di Federico Beretta, Il Portico ad Appiano Gentile di Paolo Lopriore «l’allievo più amato da Gualtiero Marchesi», Materia di Davide Caranchini e Andrea Berton dell’hotel Il Sereno di Torno.