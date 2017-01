Dopo la leggera precipitazione di martedì, i fiocchi di neve potrebbero tornare oggi a fare capolino sul territorio comasco.

La sala operativa della Protezione civile della Regione segnala infatti, per il pomeriggio di oggi, rischio neve in varie zone del territorio lombardo, tra cui le prealpi del territorio comasco e lecchese e la Brianza.

«Nella fase iniziale – specifica il comunicato diffuso da Regione Lombardia – in pianura le precipitazioni potrebbero essere solo a carattere di nevischio o pioggia mista neve, ma a causa delle basse temperature previste al suolo, le problematiche principali potrebbero riguardare difficoltà sulla viabilità e trasporti, a causa della possibile formazione di ghiaccio e di temporanei fenomeni di pioggia che gela al suolo».

E quello delle gelate rimane effettivamente uno dei problemi maggiori legati a queste giornate in cui le temperature rimangono decisamente basse. L’allerta, per gli automobilisti, rimane sempre alta.

Le ultime rilevazioni di MeteoComo dicono che, ancora una volta, le zone più fredde sono state Triangolo Lariano, Brianza e Olgiatese. Le punte minime sono state a Cernobbio di Bellagio (-7,3°) e Colma di Sormano (-7,1°), nel Triangolo Lariano appunto. Nel territorio della Brianza è stato registrato un picco di -5,4° a Carimate, mentre a Olgiate Comasco il termometro segnava -6,2°.

Sul fronte dell’inquinamento, sempre legato al meteo, ieri sono giunte indicazioni molto confortanti. Ancora una volta il livello delle Pm10 in città è andato oltre la soglia limite di 50 microgrammi al metro cubo (esattamente 54); a Erba la quota era 55, a Olgiate Comasco 57, a Cantù pure 57 e a Mariano Comense 62.