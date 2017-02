Una nevicata annunciata che potrebbe, ancora una volta, creare problemi agli automobilisti, alle prese con le strade ghiacciate.Una precipitazione, quella di oggi, che era stata prevista, più copiosa sui rilievi della provincia di Como (nelle valli Intelvi e Cavargna e nel Triangolo Lariano), meno in città, dove non sono stati registrati particolari disagi. Nella zona del centro si viaggiava regolarmente, nei quartieri più alti (Civiglio, Garzola, Sagnino e Monte Olimpino) sono passati i mezzi spargisale.

La neve potrebbe cadere, almeno in montagna, anche nelle prime ore di domani mattina – fa sapere la sala operativa della Protezione Civile della Regione – e poi il maltempo si dovrebbe attenuare nel pomeriggio, anche se la giornata dovrebbe comunque rimanere nuvolosa.

La Protezione Civile lombarda stessa raccomanda la massima attenzione agli automobilisti, visto che le problematiche maggiori, in questi giorni, potrebbero riguardare le strade per la possibile formazione di ghiaccio sull’asfalto. Un problema che già in questi giorni è stato segnalato, ad esempio, sulle strade della Valle Intelvi, dove molti utenti hanno lamentato situazioni di pericolo proprio per la patina scivolosa che si è formata.