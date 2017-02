Nicola Molteni, deputato lariano della Lega Nord, alza di nuovo la voce sulla questione dei ritardi della consegna della posta.

«L’Agcom, l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, spieghi cosa intende fare per risolvere il caos generato dal modello di consegna a giorni alterne di Poste Italiane, con uffici postali chiusi, ritardi nelle consegne e centri di smistamento invasi da lettere».

Un problema che tocca da vicino anche il territorio lariano, dove, ad esempio, vengono segnalati fortissimi ritardi nella consegna nella zona della Valle Intelvi.

«Poste Italiane ha rinnegato la sua mission di società a capitale pubblico e si è orientata verso obiettivi di guadagno, lontani dalle reali esigenze della collettività – aggiunge Molteni – A pagarne le conseguenze sono i cittadini comaschi e canturini ai quali, di fatto, è negato il diritto di usufruire del servizio universale postale».

Nicola Molteni scrive all’autorità di vigilanza, chiedendo di agire per eliminare disagi e disservizi che si sono creati.

«I cittadini sono esasperati: si vedono recapitare in ritardo non solo la corrispondenza ordinaria, ma anche le bollette e le fatture da pagare, incorrendo così in sanzioni per ritardi non imputabili alla propria volontà», afferma ancora il deputato leghista.

Il suo messaggio è diretto ad Agcom su sollecitazione di molti amministratori del territorio lariano.

«Agcom ha approvato il provvedimento relativo all’attuazione del modello di recapito a giorni alterni e allo stesso tempo è chiamata a svolgere la verifica di ogni misura di razionalizzazione dell’erogazione del servizio postale, valutandone in relazione ai casi concreti, la portata dei disagi arrecati e dei corrispondenti benefici».

Molteni ribadisce: «Un fallimento completo che si sta ripercuotendo pesantemente sui cittadini di tutta la provincia di Como. Per questo ho scritto all’Agcom per chiedere l’esito di tale attività di vigilanza, anche alla luce delle numerose denunce mosse dalle amministrazioni locali e dai sindacati. Allo stesso tempo chiedo quali siano le azioni che l’Autorità intende intraprendere».