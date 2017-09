Campionessa nello sport più bello e difficile, la vita. Anche se la vita è correre i cento metri controvento, e il vento è fatto di pregiudizi, barriere architettoniche, razzismo.

Vivere con un cromosoma in più non è stato certo un ostacolo per Nicole Orlando, campionessa paralimpica 23enne di Biella, perché sin da piccola si è sentita dire dalla sua famiglia che era «vietato dire non ce la faccio», titolo anche del suo libro autobiografico uscito l’anno scorso.

Sarà presto a Como la star dello sport e ora anche della tv e del web, nata a Biella nel 1993. Inserita fin da piccola nel mondo dello sport, si è dedicata a lungo al nuoto per poi passare all’atletica. Amatissima dal pubblico e sui social, è stata concorrente di Ballando con le stelle, il talent show dedicato alla danza condotto su RaiUno da Milly Carlucci, ed è stata al festival di Sanremo. Con la sua caparbietà e la sua voglia di vivere le sfide Nicole è riuscita a vincere, nel 2015, quattro medaglie d’oro e un argento ai Mondiali per atleti con sindrome di Down in Sud Africa, e da lì a conoscere Sergio Mattarella e papa Francesco (a cui ha scritto «il tuo lavoro spacca»).

È stato proprio il presidente della Repubblica a citarla nel suo consueto discorso di fine anno alla vigilia di Capodanno (insieme a Fabiola Giannotti e Samantha Cristoforetti) come esempio di tenacia da seguire.

Nel libro parla dei suoi primi giorni di scuola, poi dei tre anni di ginnastica artistica, con la sua allenatrice Anna Miglietta e poi le medaglie vinte come atleta a Bloemfontein, in Sud Africa e i compagni di squadra del Team Ability «La Marmora» di Biella.

Nicole presenterà l’opera, con il sostegno della scuola di danza “TBallet” di via Brusadelli a Como, diretta dall’étoile Paola Beltramini, che la omaggerà con una speciale esibizione di danza il 7 settembre, in occasione della sagra della gioventù di San Giorgio in via Pietro da Breggia, alle ore 21. Modererà Eva Musci.